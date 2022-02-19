Чалов в старте «Базеля» третий раз подряд – на матч с «Лозанной»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Базель высшая лига Швейцария Лозанна Федор Чалов Футбол

Форвард Федор Чалов попал в стартовый состав «Базеля» в третий раз подряд.

Нападающий, принадлежащий ЦСКА, выйдет на поле с первой минуты матча против «Лозанны» в 22-м туре чемпионата Швейцарии.

Ранее россиянин сыграл против «Сьона» (3:3) и «Янг Бойз» (1:3), не отметившись при этом результативными действиями.

Подробно со статистикой арендованного футболиста можно ознакомиться здесь.

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