Чалов в старте «Базеля» третий раз подряд – на матч с «Лозанной»

Форвард Федор Чалов попал в стартовый состав «Базеля» в третий раз подряд.
Нападающий, принадлежащий ЦСКА, выйдет на поле с первой минуты матча против «Лозанны» в 22-м туре чемпионата Швейцарии.
Ранее россиянин сыграл против «Сьона» (3:3) и «Янг Бойз» (1:3), не отметившись при этом результативными действиями.
Подробно со статистикой арендованного футболиста можно ознакомиться здесь.
𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐗𝐈 // #FCBLS— FC Basel 1893 🇬🇧 (@FC_Basel_en) February 19, 2022
Saturday night football at the Joggeli! Here is our line-up tonight vs. @lausanne_sport 🔴🔵 👇#FCBasel1893 #MirSinBasel pic.twitter.com/Fwk3l0Zh9x