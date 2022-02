Чалов в старте «Базеля» третий раз подряд – на матч с «Лозанной»

Форвард Федор Чалов попал в стартовый состав в третий раз подряд.

Нападающий, принадлежащий , выйдет на поле с первой минуты матча против «Лозанны» в 22-м туре чемпионата Швейцарии.

Ранее россиянин сыграл против «Сьона» (3:3) и «Янг Бойз» (1:3), не отметившись при этом результативными действиями.

Подробно со статистикой арендованного футболиста можно ознакомиться здесь.

𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐗𝐈 // #FCBLS



Saturday night football at the Joggeli! Here is our line-up tonight vs. @lausanne_sport 🔴🔵 👇#FCBasel1893 #MirSinBasel pic.twitter.com/Fwk3l0Zh9x