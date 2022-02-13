Чалов за 62 минуты против «Янг Бойз»: 0 ударов, точность передач – 93%, 25 касаний, 1 отбор мяча и 8 потерь

на выезде уступил (1:3) в 21-м туре чемпионата Швейцарии.

Форвард гостей , арендованный у , вышел в стартовом составе, но покинул поле на 62-й минуте после того, как хавбек был удален за две желтые карточки.

За час с небольшим россиянин совершил 25 касаний, отдал 13 точных передач (всего – 14), предпринял одну попытку обыграть соперника (безуспешно), один раз отобрал мяч, 8 раз потерял, выиграл 1 из 5 единоборств и ни разу не пробил по воротам.

Подробно со статистикой Чалова, который провел второй матч в новом клубе, можно ознакомиться здесь.