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Пономарев о «Спартаке» против «Крыльев»: «Выглядели солидно, атаки были очень осмысленные. Над ошибками в обороне надо было поработать – два несуразных гола пропустили»

Владимир Пономарев отметил проблемы «Спартака» в обороне.

Сегодня красно-белые сыграли вничью с «Крыльями Советов» в товарищеском матче (2:2).

«Двоякое впечатление от игры. «Спартак» пропустил два мяча, один из них был автоголом, второй – почти как автогол. Два несуразных гола получились. Но в целом по игре «Спартак» неплохо выглядел. Очень понравились его действия в атаке во втором тайме. А вот «Крылья» в этом матче оборонялись почти всей командой, и атак у них было очень мало. Не умеют они атаковать.

Но у «Спартака», повторюсь, атаки действительно очень осмысленные были, хорошее впечатление в этом плане произвели, солидно выглядели и должны были победить. Но, конечно, надо было поработать над ошибками в обороне», – сказал бывший игрок ЦСКА.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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товарищеские матчи (клубы)
Владимир Алексеевич Пономарев
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