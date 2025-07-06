«Фенербахче» арендовал Дурана у «Аль-Насра» на год. Саудовцы купили форварда за 77+13 млн евро в январе
Джон Дуран перешел в «Фенербахче», возглавляемый Жозе Моуринью.
Турецкий клуб арендовал 21-летнего форварда у «Аль-Насра» на один год.
Как передает инсайдер Фабрицио Романо, «Фенербахче» покроет зарплату Дурана на срок соглашения.
Фото: x.com/Fenerbahce
Колумбиец перешел в «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, из «Астон Виллы» в январе этого года за 77+13 млн евро. В 13 матчах минувшего чемпионата Саудовской Аравии нападающий забил 8 голов.
Сообщалось, что из-за личных проблем игрок попросил об уходе.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: соцсети «Фенербахче»
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