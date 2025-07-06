«Фенербахче» арендовал Дурана у «Аль-Насра» на год. Саудовцы купили форварда за 77+13 млн евро в январе

Джон Дуран перешел в «Фенербахче», возглавляемый Жозе Моуринью.

Турецкий клуб арендовал 21-летнего форварда у «Аль-Насра » на один год.

Как передает инсайдер Фабрицио Романо, «Фенербахче » покроет зарплату Дурана на срок соглашения.

Фото: x.com/Fenerbahce

Колумбиец перешел в «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду , из «Астон Виллы» в январе этого года за 77+13 млн евро. В 13 матчах минувшего чемпионата Саудовской Аравии нападающий забил 8 голов.

Сообщалось, что из-за личных проблем игрок попросил об уходе.