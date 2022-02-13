Чалов в старте «Базеля» второй раз подряд – на матч с «Янг Бойз»

«Базель» на выезде сыграет с «Янг Бойз» в 21-м туре чемпионата Швейцарии.
Форвард Федор Чалов включен в стартовый состав гостей. Россиянин начинает с первой минуты вторую подряд игру команды после перехода из ЦСКА на правах аренды.
Со статистикой выступлений 23-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.
Начало матча – в 16:15 по московскому времени.
Mit dieser Start-1️⃣1️⃣ wollen wir es richten 👊#FCBasel1893 #MirSinBasel #YBFCB #Aufstellung #Novartis #rotblaulive pic.twitter.com/bBmJfCTLWP— FC Basel 1893 (@FCBasel1893) February 13, 2022
Чалов начал в «Базеле»: сразу в старте, сыграл 89 минут и попал в штангу