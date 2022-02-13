Чалов в старте «Базеля» второй раз подряд – на матч с «Янг Бойз»

«Базель» на выезде сыграет с в 21-м туре чемпионата .

Форвард Федор Чалов включен в стартовый состав гостей. Россиянин начинает с первой минуты вторую подряд игру команды после перехода из на правах аренды.

Со статистикой выступлений 23-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.

Начало матча – в 16:15 по московскому времени.

Чалов начал в «Базеле»: сразу в старте, сыграл 89 минут и попал в штангу