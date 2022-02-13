Чалов в старте «Базеля» второй раз подряд – на матч с «Янг Бойз»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Базель Янг Бойз высшая лига Швейцария Федор Чалов Футбол

«Базель» на выезде сыграет с «Янг Бойз» в 21-м туре чемпионата Швейцарии.

Форвард Федор Чалов включен в стартовый состав гостей. Россиянин начинает с первой минуты вторую подряд игру команды после перехода из ЦСКА на правах аренды.

Со статистикой выступлений 23-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.

Начало матча – в 16:15 по московскому времени.

Чалов начал в «Базеле»: сразу в старте, сыграл 89 минут и попал в штангу

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