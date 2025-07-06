Деку: «Роналдиньо был лучшим из тех, с кем я играл, самый совершенный – Месси. В Криштиану поражает его постоянное желание учиться»
Деку назвал Роналдиньо лучшим футболистом, с которым когда-либо играл.
– Роналдиньо, Месси или Криштиану?
– Я играл с ранним Месси и ранним Криштиану. Если бы мне пришлось выбирать, я бы выбрал Роналдиньо. Из тех, с кем я играл, Роналдиньо был лучшим. У него были поразительные технические навыки! Он делал нечто совершенно отличающееся.
Самый совершенный игрок, с которым я играл, – это Месси. В Криштиану Роналду меня поражает то, что он все время хочет учиться. Вначале он не нарушал правил, – сказал спортивный директор «Барселоны».
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
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