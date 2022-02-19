Ферран играл в форме без эмблемы «Барсы» и свуша в матче с «Наполи». Nike проведет внутреннее расследование

Nike изучит, почему вингер «Барселоны» играл в футболке без логотипа компании и эмблемы клуба.

Испанец вышел на второй тайм матча с «Наполи» (1:1) в форме без свуша и эмблемы «блауграны». Это стало заметно, когда Ферран побежал праздновать к камерам забитый гол.

В сообщили, что не знают, почему это произошло. Производитель спортивной одежды и обуви проведет внутреннее расследование.

Примечательно, что на других комплектах формы Торреса, как и на футболках остальных игроков «Барселоны», логотип и эмблема были.

Торрес праздновал гол без логотипа «Барселоны» на форме и расплакался из-за упущенных моментов. Сильно расклеился