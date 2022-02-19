Лапорта готов на все, чтобы подписать Холанда. Он поручил руководству «Барсы» обеспечить трансфер (Marca)

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта готов на все, чтобы подписать Эрлинга Холанда.
Как сообщает Marca, борьба каталонцев и «Реала» за трансфер норвежца становится все интенсивнее. Оба клуба поддерживают контакт с окружением Эрлинга и готовят предложения для него.
Лапорта поручил руководству «блауграны» обеспечить переход нападающего дортмундской «Боруссии». «Мы должны найти способ подписать Холанда», – заявил президент «Барсы» подчиненным.
Холанд в курсе интереса испанских грандов, но пока не принял решения о будущем.
«Барса» готова сделать Холанда самым высокооплачиваемым игроком команды и лидером проекта, чтобы убедить его перейти