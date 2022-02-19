Лапорта готов на все, чтобы подписать Холанда. Он поручил руководству «Барсы» обеспечить трансфер (Marca)

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Жоан Лапорта Эрлинг Холанд Футбол

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта готов на все, чтобы подписать Эрлинга Холанда.

Как сообщает Marca, борьба каталонцев и «Реала» за трансфер норвежца становится все интенсивнее. Оба клуба поддерживают контакт с окружением Эрлинга и готовят предложения для него.

Лапорта поручил руководству «блауграны» обеспечить переход нападающего дортмундской «Боруссии». «Мы должны найти способ подписать Холанда», – заявил президент «Барсы» подчиненным.

Холанд в курсе интереса испанских грандов, но пока не принял решения о будущем.

«Барса» готова сделать Холанда самым высокооплачиваемым игроком команды и лидером проекта, чтобы убедить его перейти

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