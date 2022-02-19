Фабрегас о Мбаппе в «Реале»: «У них был Роналду, но «Барса» не перестала побеждать. Клуб в надежных руках Хави»

Франсеск Фабрегас не считает, что переход Килиана Мбаппе в «Реал» навредит «Барселоне».
– Мбаппе выделяется среди остальных?
– У него есть качества, которых нет у других. Он зверь. Я думаю, что он все еще может чаще атаковать пространство и использовать видение поля Месси и Неймара.
Иногда он хочет идти в обводку, проявлять себя, как одноклубники, но его главный козырь – его рывки. Если у него есть пространство, то он неудержим.
– Будущее в его руках.
– Я не стаю, стал ли он уже номером один. В любом случае это футболист, решающий исход матчей.
– Тебе не больно от мысли, что он может оказаться в «Реале»?
– Такова жизнь. У «Реала» был Криштиану Роналду, но «Барса» не перестала побеждать. Сильный игрок придет к конкурентам, но у Хави много молодых талантов.
Если они выделяются сейчас, когда дела идут плохо, представьте, что начнется, когда дела пойдут хорошо. «Барса» в надежных руках, – сказал футболист «Монако» и бывший игрок «блауграны».