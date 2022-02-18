Рангник о «Лидсе» и «МЮ»: «Коллеги сообщили мне, что это одно из самых больших дерби в АПЛ. Я узнал об этом только неделю назад»

Ральф Рангник до недавнего времени не знал с многолетнем дерби «Манчестер Юнайтед» с «Лидсом».
Главный тренер манкунианцев поделился ожиданиями перед матчем АПЛ.
«Честно говоря, я узнал об этом только неделю назад. Большинство моих коллег сообщило мне, что это одно из самых больших дерби в Премьер-лиге.
К примеру, у меня в Германии также было достаточно внутренних дерби – с «Шальке» против дортмундской «Боруссии».
У нашей команды и наших игроков хватает опыта, чтобы играть против таких команд и в такой атмосфере. Надеюсь, у нас получится повысить наш уровень игры.
Спустя 15-20 лет это будет первая игра на полном стадионе «Лидса» с тех пор, как они в последний раз играли против «МЮ» в Премьер-лиге.
Это здорово. Все предпочитают играть при аншлаге, поэтому мы с нетерпением ждем этой игры», – заявил Рангник.