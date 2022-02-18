Джейми Каррагер: «Будет сюрпризом, если «МЮ» выиграет ЛЧ. Их форвардам 72 года на двоих. Как такое возможно?»

высказался о форвардах «Манчестер Юнайтед», включая .

«Если вы подписываете Роналду прямо сейчас, это краткосрочное приобретение, от которого ожидается мгновенный успех. На внутренней арене находится далеко позади, и будет большим сюрпризом, если они выиграют Лигу чемпионов. Именно поэтому Рангник открыто говорит о необходимости подписания еще одного форварда до старта следующего сезона.

Возраст двух нападающих, из которых ему приходится выбирать, в совокупности составляет 72 года (речь про Роналду и Кавани – прим. Sports.ru). Как такое можно допустить в клубе такого масштаба, как «Манчестер Юнайтед»? «Клубу нужен лучший из возможных центральных нападающих. Это очевидно. Думаю, все это понимают», – сказал Рангник.

Что это будет означать для Роналду? Больше времени на скамейке запасных в следующем сезоне? Даже в 37 лет мы знаем, что он не готов с этим смириться.

Это еще одно непривлекательное последствие его подписания. Тренеры будут терпеть, когда игроки недовольны тем, что их оставляют без внимания или заменяют. Но они не могут смириться с тем, что это становится источником трений каждый раз, когда это происходит», – написал экс-игрок «Ливерпуля» в колонке для The Telegraph.