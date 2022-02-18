Рангник о слухах про смену капитана в «МЮ»: «Полнейшая чушь. Магуайр останется капитаном до конца сезона»

опроверг слухи о смене капитана в «Манчестер Юнайтед».

Ранее таблоид Mirror заявил, что у возник конфликт с из-за капитанской повязки.

«Это полнейшая чушь. Я ни разу не говорил о смене капитана, ни с одним игроком. Харри знает об этом, как и Криштиану и остальные игроки.

Для меня этот вопрос никогда не был проблемой. Я выбираю капитана, и у меня нет причин говорить об этом с кем-либо еще.

Харри – капитан и останется капитаном до конца сезона. Больше к этому добавить нечего», – заявил тренер .