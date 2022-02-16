Рангник про 2:0 с «Брайтоном»: «1-й тайм – мистер Хайд, 2-й – доктор Джекил. Роналду забил выдающийся гол»

Главный тренер подвел итоги перенесенного матча 18-го тура с «Брайтоном» (2:0).

«В первом тайме мы увидели мистера Хайда, во втором – доктора Джекила (Рангник отсылает к повести «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда», где уважаемый доктор Генри Джекил под воздействием препаратов становился отвратительным мистером Эдвардом Хайдом – прим. Sports.ru), и наконец-то результат вышел иным. Было важно набрать три очка в матче с командой, находящейся в форме.

Игра основана на владении мячом и полной уверенности в себе, нам нужно было больше рисковать во втором тайме – и это себя оправдало. Мы забили гол, вынудили Данка получить красную карточку.

Счет должен был быть 3:0 или 4:0 после 75 минут, но не хватило уверенности у чужих ворот.

Важная победа после трех ничьих. Дальше нас ждет еще один интенсивный матч – с «Лидсом». Это будет высокоскоростной футбол на протяжении 95 минут, нам надо подготовиться.

Очень важно не только то, что Роналду забил, но и то, что он забил выдающийся гол. Его выступление сегодня – одно из лучших при мне», – сказал Рангник.