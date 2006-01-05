Фанаты «Эспаньола» оскорбляли Пике, Шакиру и их сына на матче с «Барсой». Судья из Мадрида не отразил это в протоколе

Защитник «Барселоны» Жерар Пике подвергся оскорблениям во время матча с «Эспаньолом» (2:2).
Фанаты «Эспаньола», как и в 2018 году, скандировали: «Пике – козел, у Шакиры есть хвост, твой сын – от Вакасо, а ты педик».
После этого Пике сообщил об оскорблениях главному арбитру встречи Карлосу дель Серро Гранде, но судья из Мадрида не отразил это в протоколе.
Ожидается, что Ла Лига сообщит об оскорблениях в Королевскую испанскую футбольную федерацию. В таком случае «Эспаньол» может быть наказан.
В 2016 году за эту кричалку и плакат «Шакира принадлежит всем» клуб был оштрафован на 24 000 евро.