Фанаты «Эспаньола» оскорбляли Пике, Шакиру и их сына на матче с «Барсой». Судья из Мадрида не отразил это в протоколе

Защитник «Барселоны» подвергся оскорблениям во время матча с «Эспаньолом» (2:2).

Фанаты «Эспаньола», как и в 2018 году, скандировали: «Пике – козел, у Шакиры есть хвост, твой сын – от Вакасо, а ты педик».

После этого Пике сообщил об оскорблениях главному арбитру встречи Карлосу дель Серро Гранде, но судья из Мадрида не отразил это в протоколе.

Ожидается, что сообщит об оскорблениях в Королевскую испанскую футбольную федерацию. В таком случае «Эспаньол» может быть наказан.

В 2016 году за эту кричалку и плакат принадлежит всем» клуб был оштрафован на 24 000 евро.

Лавстори Пике и Шакиры. Это ради нее он выиграл ЧМ-2010