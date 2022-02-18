Фати восстановится не раньше конца апреля. «Барса» ожидает, что он сыграет 5-6 матчей в конце сезона

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Стали известны примерные сроки восстановления Анссумане Фати.

Вингер «Барселоны» восстановится не раньше конца апреля, утверждает As.

Несмотря на позитивно проходящее восстановление от травмы бедра и желание игрока вернуться к матчу с «Реалом», «Барса» не намерена сокращать сроки его восстановления.

В клубе считают, что 19-летнему игроку нужно минимум 10 недель восстановления и 2-3 недели для набора формы. Таким образом, «блауграна» рассчитывает, что Фати вернется под конец сезона и проведет 5-6 матчей.

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