Ла Лига сообщила федерации футбола, что фанаты «Эспаньола» оскорбляли Пике, Шакиру и «Барселону»

Профессиональная футбольная лига Испании отметила в своем отчете оскорбления, которые болельщики адресовали защитнику «Барселоны» Жерару Пике по ходу состоявшегося 4 февраля каталонского дерби (1:1).

Ла Лига сообщила Королевской испанской футбольной федерации, что после забитого «Эспаньолом» гола около 450 фанатов этой команды скандировали «puta Barça», причем речевка поддерживалась менее активными болельщиками на других трибунах.

Когда защитник «Барселоны» сравнял счет, он приложил к губам палец, адресовав жест фанатам «Эспаньола». После этого около 450 болельщиков стали скандировать «Пике – козел, у Шакиры есть хвост, твой сын – от Вакасо, а ты педик».

В отчете Ла Лиги отмечено, что защитник «Барселоны» отчасти сам спровоцировал оскорбительные кричалки своим поведением после ответного года.