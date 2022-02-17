Тебас о Суперлиге: «Идеологическое оружие. «Реал» собирается взять Мбаппе и Холанда, а «Барса» и «Юве» наполовину разорены»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о проекте , приверженцами которого являются «Реал», и .

«Это идеологическое оружие. Три клуба, потерпевших кораблекрушение, взяли этот флаг, чтобы создать ощущение ложного единства. Это ложь, ведь мы видим, как дела у «Ювентуса» и «Барсы». собирается взять Мбаппе и Холанда, а остальные наполовину разорены.

Суперлига принесла бы вред Ла Лиге – мы бы зарабатывали на 1,9 млрд меньше каждый сезон. Испанский футбол изменился бы.

Суперлига не добьется экономического успеха. Модель, которую они пытались продать, не будет существовать, потому что английских клубов в турнире уже не будет», – сказал Тебас.