Андронов о реакции Трусовой: «Лучшее доказательство тому, что возраст нужно поднять. К черту инкубатор! К черту Тутберидзе!»

Теги Алексей Андронов Олимпиада-2022 женское катание Этери Тутберидзе Александра Трусова Футбол

Футбольный комментатор Алексей Андронов прокомментировал реакцию Александры Трусовой на результаты личного турнира одиночниц.

«Лучшее доказательство тому, что возрастной ценз должен быть поднят. И желательно до 18 лет.

Просто представьте себе, какое это испытание для психики РЕБЕНКА, как вы их все называете!

К черту инкубатор! К черту Тутберидзе! В женском фигурном катании должны соревноваться ЖЕНЩИНЫ!» – написал Андронов.

Реакция Трусовой на серебро: «У всех есть золотая медаль! А у меня нет! Ненавижу этот спорт! Больше никогда не выйду на лед!»

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