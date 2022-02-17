Футбольный комментатор прокомментировал реакцию Александры Трусовой на результаты личного турнира одиночниц.

«Лучшее доказательство тому, что возрастной ценз должен быть поднят. И желательно до 18 лет.

Просто представьте себе, какое это испытание для психики РЕБЕНКА, как вы их все называете!

К черту инкубатор! К черту Тутберидзе! В женском фигурном катании должны соревноваться ЖЕНЩИНЫ!» – написал Андронов.

Реакция Трусовой на серебро: «У всех есть золотая медаль! А у меня нет! Ненавижу этот спорт! Больше никогда не выйду на лед!»

Щербакова – олимпийская чемпионка! Трусова (5 четверных!) – 2-я, Валиева с падениями – 4-я. Олимпиада-2022: онлайн-трансляция