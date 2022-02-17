Рабинер о словах Тутберидзе Валиевой: «В этой женщине вместо сердца – камень. В такие секунды так себя повести»

Теги Игорь Рабинер Олимпиада-2022 женское катание Этери Тутберидзе Камила Валиева Футбол

Журналист Игорь Рабинер прокомментировал высказывания Этери Тутберидзе.

После проката произвольной программы Камилы Валиевой на Олимпиаде-2022 тренер сказала фигуристке, занявшей 4-е место: «Ну что ты так отпустила все? Что ты вообще перестала бороться?»

«В этой женщине, конечно, вместо сердца – камень. В такие секунды вот так себя повести...» – написал Рабинер в телеграм-канале.

Щербакова – олимпийская чемпионка! Трусова (5 четверных!) – 2-я, Валиева с падениями – 4-я. Олимпиада-2022: онлайн-трансляция

У наших фигуристок – золото и серебро на Олимпиаде-2022, но это самое грустное награждение в истории (даже грустнее, чем у Загитовой с Медведевой)

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