«Если дети с медалью кричат, что ненавидят этот спорт, то нафига все это?» Минин о реакции Трусовой

Комментатор Станислав Минин отреагировал на поведение фигуристки Александры Трусовой.

Трусова исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе на , но уступила соотечественнице Анне Щербаковой, заняв второе место.

После этого Александра заявила: «У всех есть золотая медаль! А у меня нет! Ненавижу этот спорт! Больше никогда не выйду на лед!»

«Если дети (с медалью) кричат, что уже ненавидят спорт, которым они занимаются, то нафига все это?

Впрочем, первыми фигуристками, о которых я узнал, были Кэрриган и Хардинг. Одна другой порезала шнурки. Так что удивляться нечему. Они, правда, были взрослыми», – написал Минин в твиттере.

Щербакова – олимпийская чемпионка! Трусова (5 четверных!) – 2-я, Валиева с падениями – 4-я. Олимпиада-2022: онлайн-трансляция