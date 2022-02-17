Российская фигуристка Александра Трусова, которая завоевала серебро Олимпиады-2022 в Пекине, ответила на вопросы журналистов на пресс-конференции.
– Что ты сейчас чувствуешь?
– Я рада, что сделала пять четверных.
– А результат?
– Результат вы сами видели и сами все знаете.
– Тебе он не понравился?
– А вам понравился?
– Наверное, это не у нас спрашивать, скажем так.
– Хорошо. Результатом я недовольна, рада, что прыгнула пять четверных.
– Поменялось ли отношение к Этери Георгиевне?
– У меня ни к кому не поменялось отношение. Все нормально.
– А то, что было в трансляции...
– Я не виновата, что за мной ходят камеры. Я просила дать мне уйти.
– Если как-то попытаться проанализировать, чего не хватило, где были потеряны эти 4 балла?
– Мне все хватило. Я все сделала.
– Но в целом ты расстроена сейчас или рада?
– Очень рада (грустным голосом – Sports.ru)
– Если брать и короткую программу, и произвольную – ты полностью довольна тем, что у тебя получилось?
– Да. И в короткой, и в произвольной я сделала все, что могла на данный момент. Я довольна своими прокатами, довольна своими выступлениями. Я сделала все, что могла.
– А из-за чего плачете тогда?
– Просто захотела плакать. Я нахожусь уже две недели одна, без мамы, без собак. Вот и плачу, – передает слова Трусовой корреспондент Sports.ru Вячеслав Самбур.
Реакция Трусовой на серебро: «У всех есть золотая медаль! А у меня нет! Ненавижу этот спорт! Больше никогда не выйду на лед!»