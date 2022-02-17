Александра Трусова: «Я сделала все, что могла. Довольна своими прокатами. Почему плачу? Просто захотела плакать»

Теги сборная России Олимпиада-2022 женское катание Этери Тутберидзе Александра Трусова Фигурное катание

Российская фигуристка Александра Трусова, которая завоевала серебро Олимпиады-2022 в Пекине, ответила на вопросы журналистов на пресс-конференции. 

– Что ты сейчас чувствуешь?

– Я рада, что сделала пять четверных.

– А результат? 

– Результат вы сами видели и сами все знаете. 

– Тебе он не понравился?

– А вам понравился?

– Наверное, это не у нас спрашивать, скажем так.

– Хорошо. Результатом я недовольна, рада, что прыгнула пять четверных.

– Поменялось ли отношение к Этери Георгиевне?

– У меня ни к кому не поменялось отношение. Все нормально.

– А то, что было в трансляции...

– Я не виновата, что за мной ходят камеры. Я просила дать мне уйти.

– Если как-то попытаться проанализировать, чего не хватило, где были потеряны эти 4 балла?

– Мне все хватило. Я все сделала. 

– Но в целом ты расстроена сейчас или рада?

– Очень рада (грустным голосом – Sports.ru)

– Если брать и короткую программу, и произвольную – ты полностью довольна тем, что у тебя получилось?

– Да. И в короткой, и в произвольной я сделала все, что могла на данный момент. Я довольна своими прокатами, довольна своими выступлениями. Я сделала все, что могла.

– А из-за чего плачете тогда?

– Просто захотела плакать. Я нахожусь уже две недели одна, без мамы, без собак. Вот и плачу, – передает слова Трусовой корреспондент Sports.ru Вячеслав Самбур. 

Реакция Трусовой на серебро: «У всех есть золотая медаль! А у меня нет! Ненавижу этот спорт! Больше никогда не выйду на лед!»

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