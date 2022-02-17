Андрей Аршавин: «На «Петровском» было холодно – это давало «Зениту» преимущество в еврокубках. На «Газпром Арене» очень комфортно»

сравнил стадионы «Газпром Арена» и «Петровский».

«По правде говоря, можно по пальцам одной руки пересчитать, сколько стадионов имеют крышу. Считаю, это большое преимущество нашей суперсовременной арены. Еще раз повторюсь, город и стадион заслужили право на проведение финала чемпионов.

Мне со своей стороны памятно, что я принимал участие в последней игре на старом стадионе. После этого он был разрушен.

На «Газпром Арене» все очень комфортно. Можешь ходить в пиджаке круглый год, потому что тепло, уютно, много ресторанов и так далее. На «Петровском» было иначе.

Там было холодно, мало туалетов, купить можно было только гамбургер. Если сейчас больше ходят посмотреть, насладиться игрой, то туда ходили, скорее, активно поболеть, пообщаться между собой, покричать.

Конечно, атмосфера на отличается от нынешней на . Плюс стадион был открытым, и когда дул ветер, было очень холодно. Мне кажется, это давало преимущество в еврокубках», – сказал бывший игрок «Зенита».