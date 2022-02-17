Андрей Аршавин: «Финал ЛЧ уже был в Москве. И Петербург заслужил его – у нас построили новый стадион и хорошо провели Евро-2020»

высказался о проведении финала Лиги чемпионов-2021/22 в Санкт-Петербурге.

«Для любой страны и для любого города это большое событие. Не просто в мире футбола, но и глобально. Каждый город хочет принимать такие события. Финал Лиги чемпионов уже был в Москве, и, конечно же, Санкт-Петербург тоже хотел его получить.

Благодаря тому, что у нас построили новый стадион и хорошо провели , город заслужил право принять финал Лиги чемпионов.

Конечно же, для всех болельщиков это будет огромное событие. Когда я рос и играл на «Петровском», никто не мог представить, что когда-нибудь финал Лиги чемпионов пройдет на Крестовском острове», – сказал бывший игрок .