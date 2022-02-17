Сергеев о том, почему симпатизировал «Спартаку»: «Хотел поддержать друзей. Мой друг Гапонов до сих пор там»

Новичок рассказал, почему раньше симпатизировал «Спартаку».

– Еще немного о двойниках. После твоего перехода в «Зенит» опять же в соцсетях завирусилась гифка, на которой очень похожий на тебя человек размахивает красно-белой «розой» на трибуне . Ты видел ее? Это ты?

– Да это точно не я! Мне тоже это скидывали, я посмеялся, и все. Я же знаю, что это не я. А тому, что пишут в интернете, не всегда можно верить.

– Многие болельщики вспомнили твое интервью сайту «Торпедо» три года назад. В нем ты сказал: «Симпатизирую «Спартаку». Пару раз на матчи даже выбирался в прошлом году». По мне, ничего такого тут нет. Но я обязан спросить: почему ты симпатизировал именно «Спартаку»?

– Симпатизировал, хотел просто поддержать своих друзей: мой друг Илья Гапонов до сих пор там. Женя Макеев играл – он, как и я, череповчанин. Вот он мне как-то дал билеты, я еще в «Строгине» был. Просто ходил на стадион, смотрел на ребят и поддерживал их. С шарфом я точно не сидел. У меня его просто нет, – сказал Сергеев.