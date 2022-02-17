Малком об РПЛ: «Динамо» здорово играет, держит наш темп. Но «Зенит» возьмет свое и завоюет 4-е чемпионство подряд»

Полузащитник высказался о борьбе за титул в чемпионате России.

– Сразу после Лиги Европы «Зенит» возобновляет борьбу за золото чемпионата России. Два очка отрыва от «Динамо» после первой половины сезона – это слишком мало, чтобы чувствовать себя уверенно?

– Я уже не раз говорил – российский футбол очень конкурентный. Эти два очка отрыва лишь доказывают это, демонстрируют, что здорово играет, побеждает, держит наш темп.

Когда вернутся матчи , каждая следующая игра будет финалом, в котором нам обязательно нужно победить. Мы отлично поработали на сборах и готовы к этому. Борьба будет ожесточенной и плотной, но, уверен, мы возьмем свое и завоюем четвертое чемпионство подряд, – сказал бразилец.