Малком об РПЛ: «Динамо» здорово играет, держит наш темп. Но «Зенит» возьмет свое и завоюет 4-е чемпионство подряд»

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Полузащитник «Зенита» Малком высказался о борьбе за титул в чемпионате России.

– Сразу после Лиги Европы «Зенит» возобновляет борьбу за золото чемпионата России. Два очка отрыва от «Динамо» после первой половины сезона – это слишком мало, чтобы чувствовать себя уверенно?

– Я уже не раз говорил – российский футбол очень конкурентный. Эти два очка отрыва лишь доказывают это, демонстрируют, что «Динамо» здорово играет, побеждает, держит наш темп.

Когда вернутся матчи РПЛ, каждая следующая игра будет финалом, в котором нам обязательно нужно победить. Мы отлично поработали на сборах и готовы к этому. Борьба будет ожесточенной и плотной, но, уверен, мы возьмем свое и завоюем четвертое чемпионство подряд, – сказал бразилец.

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