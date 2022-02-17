Иван Сергеев: «Приоритет – играть в топ-лиге Европы. Мне нравится «Дортмунд»

Нападающий заявил о желании играть в европейской топ-лиге.

– сравнивал тебя с . Как тебе?

– Я тоже из КФК прорвался в Премьер-лигу, поэтому Ваня меня с ним сравнил. Приятно, что он говорит так. Но мне главное – не останавливаться, а теперь зарекомендовать себя на уровне . Кстати, читал биографию Варди, интересная история.

– Ты как-то говорил, что мечтаешь играть за дортмундскую «Боруссию». Почему за нее?

– Не то что мечтаю. Приоритет есть – играть в топ-лиге Европы. «Боруссия» мне просто нравится, смотрю ее игры. У молодая команда, топ-форварды там раскрываются, – сказал 26-летний Сергеев.