Форварда «Зенита» Иван Сергеев высказался о споре Артема Дзюба и комментатора «Матч ТВ» Константина Генича на его голы.
– Не могу не спросить тебя про спор Дзюбы и Генича. Константин поставил на то, что ты забьешь восемь мячей за сезон, Артем не верит. Ты на эту тему уже высказывался, но сейчас лицом к лицу встретился с Дзюбой. Обсуждали спор?
– Не-е. Честно. Да я, еще когда узнал, спокойно отнесся к этому. Моя задача – забивать, а кто из них выиграет спор – их дело.
– Но тебя не задевает, что Артем изначально на тебя не ставил?
– Он раньше меня не видел. Я ведь заиграл в РПЛ только в 26 лет. В целом у меня с ним дружеское общение, он мне подсказывает на тренировках, – сказал Сергеев.