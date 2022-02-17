Форварда высказался о споре и комментатора «Матч ТВ» на его голы.

– Не могу не спросить тебя про спор Дзюбы и Генича. Константин поставил на то, что ты забьешь восемь мячей за сезон, Артем не верит. Ты на эту тему уже высказывался, но сейчас лицом к лицу встретился с Дзюбой. Обсуждали спор?

– Не-е. Честно. Да я, еще когда узнал, спокойно отнесся к этому. Моя задача – забивать, а кто из них выиграет спор – их дело.

– Но тебя не задевает, что Артем изначально на тебя не ставил?

– Он раньше меня не видел. Я ведь заиграл в только в 26 лет. В целом у меня с ним дружеское общение, он мне подсказывает на тренировках, – сказал Сергеев.