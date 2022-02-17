ЦСКА о тексте Sports.ru про финансы клуба: «Мы единственный российский клуб с положительным трансферным сальдо. Цифры не говорят о безумных тратах»

Директор ЦСКА по связям с общественностью дал комментарий о тексте Sports.ru, где были изучены финансы клуба после перехода во владение госкорпорации .РФ.

«Да, публикация интересная, но немного однобокая. И, уж извините, может ввести болельщиков в некоторое заблуждение.

Дело в том, что РФС каждый год публикует отчеты клубов по финансам, где, в том числе, указываются расходы по оплате агентских услуг (в июле прошлого года именно на Sports.ru вышла такая статья, где мы, кстати, оказались только на шестом месте в этом списке). К тому же нам и вовсе нечего скрывать, потому как все цифры отражаются на сайте Госзакупок.

В то же время указанные цифры не говорят о каких-то безумных тратах. Они полностью оправданы. К примеру, стоимость согласно Transfermarkt – 5,5 млн долларов, а сумма выплаты за него, указанная в статье, более чем в два раза меньше. И так можно сказать практически про каждого нашего новичка.

Кроме того, согласно закону, на сайте Госзакупок всегда указываются максимальные суммы, но не указываются сроки выплаты. А они, как правило, разбиваются на весь период контракта игрока и выплачиваются небольшими частями.

Ну и чтобы вообще снять все вопросы по нашим «безумным» тратам, хочу отметить, что – единственный российский клуб с положительным трансферным сальдо. К примеру, за последние 10 лет оно составило 70 миллионов евро», – сообщил Аксенов.

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