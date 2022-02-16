Иван Обляков: «Гегемония «Зенита» прервется рано или поздно. ЦСКА все сделает для этого»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался о шансах клуба на чемпионство в этом сезоне .

– За чемпионство в этом году ЦСКА еще может бороться?

– Объективно, с «Зенитом» будет трудновато – отрыв серьезный, плюс там сильная команда с мощными исполнителями. В последних двух играх мы смотрелись на равных, но не смогли забить. И все равно ЦСКА точно не заслужил поражения в обеих встречах. Не скажу, что мы были слабее.

У «Зенита» состоявшиеся игроки, у них есть костяк, много лидеров с большим опытом. Поэтому с ними пока тяжело, но рано или поздно эта гегемония прервется. Мы все сделаем для этого.

С «Динамо» в первом круге тоже было обидное поражение. Первый тайм мы здорово сыграли, забили гол, но упустили нити игры и полностью провалили второй тайм. Как итог – поражение. сейчас на ходу, играет в красивый атакующий футбол. Будем стараться догонять их.

– Помимо , ЦСКА на выезде болезненно проиграл «Рубину» – с голом в самой концовке. За какую из этих игр тебе было обиднее?

– С «Зенитом». Для меня это принципиальный соперник, из города, где я вырос. У меня на все игры с «Зенитом» запредельный настрой, – сказал Обляков.