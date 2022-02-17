Лига конференций. «Лестер» – «Рандерс», «Марсель» встретится с «Карабахом», «Селтик» – «Буде-Глимт»

Теги Марсель Селтик ПСВ Витесс Славия Прага Спарта Прага Фенербахче Рапид Вена Партизан Мидтьюлланд Рандерс результаты ПАОК Лестер Карабах Маккаби Тель-Авив Буде-Глимт Лига Конференций УЕФА Футбол

В первых стыковых матчах Лиги конференций за выход в 1/8 финала «Лестер» примет «Рандерс», «Марсель» встретится с «Карабахом», «Селтик» – с «Буде-Глимт».

Лига конференций

Стыковые матчи

ПСВ Нидерланды – Маккаби Тель-Авив Израиль
Дата проведения
17 февраля, 20.45, «Филипс Стадион»
превью матча онлайн статистика

 

Мидтьюлланд Дания – ПАОК Греция
Дата проведения
17 февраля, 20.45, «MCH Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Фенербахче Турция – Славия Чехия
Дата проведения
17 февраля, 20.45, «Шюкрю Сараджоглу»
превью матча онлайн статистика

 

Рапид Вена Австрия – Витесс Нидерланды
Дата проведения
17 февраля, 20.45, «Альянц-Штадион»
превью матча онлайн статистика

 

Спарта Прага Чехия – Партизан Сербия
Дата проведения
17 февраля, 23.00, «Генерали Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Селтик Шотландия – Буде-Глимт Норвегия
Дата проведения
17 февраля, 23.00, «Селтик Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Лестер Англия – Рандерс Дания
Дата проведения
17 февраля, 23.00, «Кинг Пауэр»
превью матча онлайн статистика

 

Марсель Франция – Карабах Азербайджан
Дата проведения
17 февраля, 23.00, «Оранж Велодром»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь ЛК

Статистика ЛК

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные