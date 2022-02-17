Лига конференций. «Лестер» – «Рандерс», «Марсель» встретится с «Карабахом», «Селтик» – «Буде-Глимт»

В первых стыковых матчах Лиги конференций за выход в 1/8 финала «Лестер» примет «Рандерс», «Марсель» встретится с «Карабахом», «Селтик» – с «Буде-Глимт».
Лига конференций
Стыковые матчи
- Дата проведения
- 17 февраля, 20.45, «Филипс Стадион»
- Дата проведения
- 17 февраля, 20.45, «MCH Арена»
- Дата проведения
- 17 февраля, 20.45, «Шюкрю Сараджоглу»
- Дата проведения
- 17 февраля, 20.45, «Альянц-Штадион»
- Дата проведения
- 17 февраля, 23.00, «Генерали Арена»
- Дата проведения
- 17 февраля, 23.00, «Селтик Парк»
- Дата проведения
- 17 февраля, 23.00, «Кинг Пауэр»
- Дата проведения
- 17 февраля, 23.00, «Оранж Велодром»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.