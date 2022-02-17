Товарищеские матчи. «Динамо» сыграло вничью с «Аланией» и встретится с «Рубином», «Уфа» против «Торпедо»

Клубы РПЛ проводят очередные товарищеские матчи перед возобновлением сезона.
Товарищеские матчи
Турция
«Динамо» Москва – «Алания» – 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Хадарцев (75), 1:1 – Григорьев (87).
Матч прошел в закрытом режиме по решению тренерского штаба «Динамо».
«Алания»: Солдатенко, Татаев, Качмазов, Засеев (к), Кочиев, Хабалов, Цараев, Хосонов, Хубулов, Гурциев, Кобесов Дав.
Турция
«Динамо» Москва – «Рубин» – 17:00
Матч пройдет в закрытом режиме по решению тренерского штаба «Динамо».
Турция
«Уфа» – «Торпедо» – 17:30
Матч пройдет в закрытом режиме.
Примечание: время начала матчей – московское.