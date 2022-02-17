Товарищеские матчи. «Динамо» сыграло вничью с «Аланией» и встретится с «Рубином», «Уфа» против «Торпедо»

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Клубы РПЛ проводят очередные товарищеские матчи перед возобновлением сезона.

Товарищеские матчи

Турция

«Динамо» Москва – «Алания» – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Хадарцев (75), 1:1 – Григорьев (87).

Матч прошел в закрытом режиме по решению тренерского штаба «Динамо».

«Алания»: Солдатенко, Татаев, Качмазов, Засеев (к), Кочиев, Хабалов, Цараев, Хосонов, Хубулов, Гурциев, Кобесов Дав.

Турция

«Динамо» Москва – «Рубин» – 17:00

Матч пройдет в закрытом режиме по решению тренерского штаба «Динамо».

Турция

«Уфа» – «Торпедо» – 17:30

Матч пройдет в закрытом режиме.

Примечание: время начала матчей – московское.

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