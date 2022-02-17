Тарханов о лимите: «Есть опасения, что будут привлекать несильных легионеров. Нужны качественные иностранцы»

Экс-тренер клубов РПЛ России Александр Тарханов отреагировал на информацию о возможном изменении лимита на легионеров в РПЛ.

«Восемь легионеров лучше в том плане, что есть шанс проявить себя российским игрокам. Самое важное, чтобы приезжающие футболисты были качественными.

Не знаю, насколько такое расширение помешает развитию российских игроков. Возможно, они будут пробиваться в состав и будет конкуренция.

Самое главное, чтобы приглашали качественных легионеров. Есть опасения, что будут привлекать несильных зарубежных игроков.

Пока сложно сказать, положительный или отрицательный эффект будет от такого изменения. Когда изменения вступят в силу, то спустя время уже можно будет делать выводы», – сказал Тарханов.

Сообщалось, что РФС и Министерство спорта согласовали новый лимит на легионеров в РПЛ со следующего сезона по схеме «13+12»: в заявку на сезон можно включить 13 иностранцев, из которых на поле одновременно смогут появиться не более восьми.

Сейчас РПЛ действует лимит «8+17» – при нем в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут появляться на поле одновременно.

Похоже, новый лимит уже согласован. Так каким он будет?

