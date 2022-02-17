Мбаппе, ван Дейк, Бернарду и Камара – претенденты на звание игрока недели в ЛЧ

Теги ПСЖ Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА рейтинги Ред Булл Зальцбург Вирджил ван Дейк Бернарду Силва Килиан Мбаппе Мохамед Камара Футбол

УЕФА запустил голосование, чтобы определить лучшего игрока первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, состоявшихся на этой неделе.

В список претендентов вошли четыре футболиста.

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк – 9 перехватов в матче с «Интером» (2:0), 90% точности передач, лучшая скорость – 32,4 км/ч.

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе забил победный гол в домашнем матче с «Реалом» (1:0). 

У хабвека «Манчестер Сити» Бернарду Силвы дубль и голевая передача в выездном матче со «Спортингом» (5:0).

Полузащитник «Зальцбурга» Мохамед Камара пробежал 11,08 км и сделал 74% точных передач в матче с «Баварией» (1:1).

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные