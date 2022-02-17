УЕФА запустил голосование, чтобы определить лучшего игрока первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, состоявшихся на этой неделе.

В список претендентов вошли четыре футболиста.

Защитник Вирджил ван Дейк – 9 перехватов в матче с «Интером» (2:0), 90% точности передач, лучшая скорость – 32,4 км/ч.

Нападающий забил победный гол в домашнем матче с «Реалом» (1:0).

У хабвека дубль и голевая передача в выездном матче со «Спортингом» (5:0).

Полузащитник пробежал 11,08 км и сделал 74% точных передач в матче с «Баварией» (1:1).