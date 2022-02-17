РПЛ обратится в Роспотребнадзор с предложением отменить ПЦР-тестирование вакцинированных игроков

обсудит с Роспотренадзором отмену ПЦР-тестирования футболистов с QR-кодами, сообщает «РБ Спорт».

На общем собрании клубов лиги ранее предложили отказаться от ПЦР-тестирования вакцинированных или переболевших футболистов. Клубы при таком раскладе смогли бы сэкономить на еженедельных исследованиях.

Источник в РПЛ сообщил, что лига планирует обсудить этот вопрос с представителями . Окончательное решение будет зависеть от главы ведомства Анны Поповой.

Сейчас клубы вынуждены проводить ПЦР-тестирования футболистов еженедельно перед игровыми турами. Сезон-2021/22 чемпионата России возобновится 26 февраля.