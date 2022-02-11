Клубы РПЛ предложили лиге отказаться от ПЦР-тестирования вакцинированных футболистов

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В пятницу состоялось общее собрание клубов РПЛ.

Представители команд обсудили практику борьбы с коронавирусом в европейских лигах и вынесли несколько предложений по изменениям в чемпионате России.

Одно из основных предложений – отмена ПЦР-тестирования для вакцинированных футболистов, сообщает «РБ Спорт».

Сейчас клубы обязаны проводить ПЦР-тестирование футболистов каждую неделю, в том числе перед игровыми турами.

Ранее клубы рассматривали вариант отмены еженедельных ПЦР-тестов для всех футболистов.

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