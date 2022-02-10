Депутат Роднина: «Футбол в России не стал игрой, которую смотрят всей семьей. У нас не так, как в Испании»

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о культуре футбольного боления в России.

– В России новый рекорд заболеваемости с начала пандемии – 197 тысяч случаев заражения коронавирусом. Как вы думаете, стоит ли играть со зрителями в феврале в ?

– Я думаю, в феврале на матчах РПЛ все будут соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Безусловно, жизни людей дороже, чем футбольный матч. Но у нас есть вакцинация и более легкий вид омикрона. Вы хоть одного видели на Олимпийских играх без маски?

– Нет, но в России видел.

– Ну вот. Если вы хотите заботиться о своей жизни – соблюдайте все меры осторожности и вакцинируйтесь. В феврале же холодно, кто-то в России в это время ходит на футбол?

– Вы говорили, что не смотрите футбол. Как вы думаете, футбол в России хорошо развит, и много ли людей, которые разделяют вашу позицию?

– Сложно говорить, я не занимаюсь статистикой. Я знаю точно, что в России очень мало женщин, которые смотрят футбол. Футбол в России не стал игрой, которую смотрят всей семьей.

Помню, я была на матче в Испании на «Барселоне», и вокруг меня было много и женщин, и девушек, и бабушек, и внуков. У нас не так, как в Испании.

Мы не подняли интерес к этой игре в нашей стране. На художественной гимнастике, теннисе, фигурном катании можно увидеть семьи, а на футболе нет.

– Вас разочаровывает, что в России не так, как в Испании?

– Мы же зимняя страна. У наших граждан больше интереса к зимним видам спорта. Но, если мы посмотрим хронику, помню, как все ломились на стадион «Динамо», даже в Лужниках при полных трибунах был мотокросс. Раньше и люди все занимались спортом, – сказала Роднина.