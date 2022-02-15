Павлюченко заснял пьяных сотрудников медцентра ПЦР-тестов: «Это шок, так нельзя работать. Как люди в таком состоянии берут анализы?»

Бывший нападающий и сборной России Роман Павлюченко рассказал об инциденте в медицинской клинике.

Сегодня Павлюченко выложил видео в сторис инстаграма, на котором видно, что медсестра и еще один сотрудник медицинского центра, где делают ПЦР-тесты, находятся в нетрезвом состоянии на рабочем месте. Роману нужно было сделать тест перед вылетом, он посетил центр возле своего дома.

«Пока я еще не предпринимал никакие меры, но собираюсь обратиться по этому вопросу куда следует. Так нельзя работать.

То, что я увидел сегодня – это шок, пока ничего не понимаю. Я не любитель выкладывать такие видео. Может, люди сейчас подумают, что я сплавил доктора, но я просто выложил видео, потому что надо с такими ситуациями бороться.

Просто не могу понять, как люди в таком состоянии берут анализы. Если кто-то придет позже и сдаст кровь из вены, эта медсестра причинит вред. Может, она и отойдет чуть-чуть через час, но все равно будет пьяной», – сказал Павлюченко.