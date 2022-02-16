Антонио Конте: «Шансы «Тоттенхэма» на 4-е место – один процент. Уровень АПЛ очень высок»

Главный тренер высказался об амбициях клуба.

«В прошлом я всегда говорил, что вероятность победы в чемпионате – один процент. Конечно, здесь странная ситуация, потому что мне кажется, что сейчас наши шансы на четвертое место – один процент.

Ситуация отличается, потому что уровень очень высок, и ты знаешь, что каждая команда хочет стать лучше. Не только «Тоттенхэм», но и «Арсенал», «Лестер», «Вест Хэм», «Астон Вилла» и «Ньюкасл». А также такие команды, как «Брайтон» и «Вулверхэмптон».

Все они хотят прогрессировать, и в данный момент мы должны бороться с ними, а не с топ-клубами», – сказал Конте.