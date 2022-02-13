Конте о борьбе за 4-е место: «Я привык решать другие задачи. Но менталитет победителей не купишь»

Главный тренер высказался после матча 25-го тура с (0:2).

«Мне очень сложно говорить о четвертом месте, потому что я привык решать другие задачи. Но проблема заключается в том, что менталитет победителей купить нельзя.

Его приходится передавать день за днем, и некоторые футболисты более восприимчивы и быстро вникают в процесс, а другим нужно время.

Менталитет победителя – это когда ты играешь с мыслью «Я готов тебя убить, чтобы жить дальше». Вот что определяет успех в каждой дуэли, при каждом подборе мяча. Когда ты демонстрируешь лучший настрой, чем соперник, когда понимаешь, что поражения сильно бьют по тебе... Все это непросто», – сказал Конте.