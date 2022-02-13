Антонио Конте: «Окружающие привыкли, что «Тоттенхэм» в ЛЧ, ЛЕ. Но кое-что изменилось, нам нужно выстраивать все заново»

Главный тренер подвел итоги матча 25-го тура с (0:2).

«Очень сложная игра. Это был один из лучших наших матчей, мы создали много моментов, владели мячом, но тяжело объяснить, почему мы так начали матч. Сложно прокомментировать эти два гола.

Мы создавали моменты, но в конечном счете вынуждены говорить об очередном поражении. Надо продолжать работать, понимая, что легко не будет.

Нужно проделать большой объем работы, но это непросто, поскольку окружающие привыкли к игре в Лиге чемпионов, Лиге Европы. Однако сейчас надо понять, что кое-что изменилось, и надо постараться все выстроить заново.

Когда дважды проигрываешь дома, а перед этим уступаешь «Челси», невозможно думать об участии в Лиге чемпионов», – сказал Конте.