Ловрен повредил связки голеностопа. Матч «Зенита» с «Бетисом» – в четверг

Центральный защитник получил травму в матче Atlantic Cup против «Копенгагена».

Как сообщает пресс-служба клуба, по результатам обследования у игрока выявлено повреждение связок голеностопа. Точные сроки восстановления станут известны в ближайшие дни.

Сообщалось, что футболист передвигается на костылях.

В этом сезоне 32-летний хорват провел за «Зенит» 19 матчей во всех турнирах. Его статистика – здесь.

В четверг, 17 февраля, «Зенит» сыграет с в стыковых матчах за выход в 1/8 финала , ответная игра – 24-го.