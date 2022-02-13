Ловрен повредил связки голеностопа. Матч «Зенита» с «Бетисом» – в четверг

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Центральный защитник «Зенита» Деян Ловрен получил травму в матче Atlantic Cup против «Копенгагена».

Как сообщает пресс-служба клуба, по результатам обследования у игрока выявлено повреждение связок голеностопа. Точные сроки восстановления станут известны в ближайшие дни.

Сообщалось, что футболист передвигается на костылях.

В этом сезоне 32-летний хорват провел за «Зенит» 19 матчей во всех турнирах. Его статистика – здесь.

В четверг, 17 февраля, «Зенит» сыграет с «Бетисом» в стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги Европы, ответная игра – 24-го.

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