Ловрен повредил связки голеностопа. Матч «Зенита» с «Бетисом» – в четверг

Центральный защитник «Зенита» Деян Ловрен получил травму в матче Atlantic Cup против «Копенгагена».
Как сообщает пресс-служба клуба, по результатам обследования у игрока выявлено повреждение связок голеностопа. Точные сроки восстановления станут известны в ближайшие дни.
Сообщалось, что футболист передвигается на костылях.
В этом сезоне 32-летний хорват провел за «Зенит» 19 матчей во всех турнирах. Его статистика – здесь.
В четверг, 17 февраля, «Зенит» сыграет с «Бетисом» в стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги Европы, ответная игра – 24-го.