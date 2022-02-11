Владислав Радимов: «Шансы «Зенита» и «Бетиса» – 50 на 50. Раньше давал 90% на проход испанцев»

Главный тренер «Зенита-2» оценил шансы «Зенита» пройти «Бетис» в стыковых матчах за 1/8 финала Лиги Европы.

– Какое впечатление произвел «Бетис»?

– Тренеры «Зенита» ездили в Севилью, чтобы детально проанализировать игру соперника. Мне же хотелось посмотреть футбол в исполнении «Бетиса». Записал его на видео, чтобы показать своим ребятам.

Испанский чемпионат смотрю регулярно. В том числе, и «Бетис». В этом сезоне команда Мануэля Пеллегрини в какой-то момент играла так, что мне казалось: у нет шансов.

– Сейчас изменили свое мнение?

– Посмотрев на соперника нашей команды в вживую, считаю: шансы 50 на 50. Раньше давал 90 процентов на то, что дальше пройдут испанцы.

У «Бетиса» все же есть слабые стороны, и «Зенит» должен воспользоваться этим, – сказал Радимов.

17 февраля «Зенит» примет , ответная игра – 24-го.