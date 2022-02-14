«Зенит» может пройти этих испанцев. Почему нет?» Хохлов о «Бетисе»

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов высказался о предстоящем матче между «Зенитом» и «Бетисом» в стыках за 1/8 финала Лиги Европы.
– «Зениту» по силам пройти «Бетис»?
– Почему нет? «Зенит» может пройти этих испанцев. «Бетис» – хорошая команда, но в предстоящей игре нет ничего невозможного.
– Кто сейчас в более выгодном положении: «Зенит», который только после сборов, или «Бетис», набравший хороший ход в чемпионате?
– Думаю, «Бетису» на руку, что они сейчас находятся в недельном игровом режиме. Да, у «Зенита» были товарищеские встречи, но ничто не заменит официальные матчи.
– Предстоящие два матча могут определить будущее Семака в «Зените»?
– Нет, от этого матча точно не зависит судьба Сергея Богдановича. Он три раза выигрывал титул чемпиона России с «Зенитом». Может и были неудачные выступления в еврокубках, но у него собралась хорошая команда, а самое главное – играющая, – сказал Хохлов.