Перес хочет назначить Почеттино тренером «Реала». Флорентино был в ярости после поражения от «ПСЖ» (The Independent)

В «Реале» может смениться главный тренер.
Президент мадридцев Флорентино Перес был в ярости после поражения от «ПСЖ» (0:1) в матче Лиги чемпионов. Перес был недоволен оборонительным футболом в исполнении команды.
Из-за этого Перес хочет назначить в «Реал» тренера парижан Маурисио Почеттино, утверждает The Independent. На президента «сливочных» произвела впечатление вчерашняя игра «ПСЖ».
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