Перес хочет назначить Почеттино тренером «Реала». Флорентино был в ярости после поражения от «ПСЖ» (The Independent)

В «Реале» может смениться главный тренер.

Президент мадридцев был в ярости после поражения от «ПСЖ» (0:1) в матче чемпионов. Перес был недоволен оборонительным футболом в исполнении команды.

Из-за этого Перес хочет назначить в «Реал» тренера парижан , утверждает The Independent. На президента «сливочных» произвела впечатление вчерашняя игра «ПСЖ».

«У нас почти нет отношений». Между «ПСЖ» и «Реалом» раскол – а Перес еще и опоздал на совместный ужин перед ЛЧ

Почеттино придумал прессинг под звезд «ПСЖ» и сковал «Реал». В атаке царил Мбаппе