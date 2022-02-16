Перес хочет назначить Почеттино тренером «Реала». Флорентино был в ярости после поражения от «ПСЖ» (The Independent)

Теги ПСЖ Карло Анчелотти Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Флорентино Перес Маурисио Почеттино Футбол

В «Реале» может смениться главный тренер.

Президент мадридцев Флорентино Перес был в ярости после поражения от «ПСЖ» (0:1) в матче Лиги чемпионов. Перес был недоволен оборонительным футболом в исполнении команды.

Из-за этого Перес хочет назначить в «Реал» тренера парижан Маурисио Почеттино, утверждает The Independent. На президента «сливочных» произвела впечатление вчерашняя игра «ПСЖ».

«У нас почти нет отношений». Между «ПСЖ» и «Реалом» раскол – а Перес еще и опоздал на совместный ужин перед ЛЧ

Почеттино придумал прессинг под звезд «ПСЖ» и сковал «Реал». В атаке царил Мбаппе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные