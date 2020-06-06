Экс-хавбек системы «Халла» Томас Битти совершил каминг-аут

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Бывший полузащитник системы «Халла» Томас Битти признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Пришло время поделиться чем-то очень личным. Легче сидеть в тишине, но настоящее испытание состоит в том, чтобы высказаться. Для меня пришло время стать собой и, надеюсь, как-то поспособствовать переменам.

Я брат, сын, друг, и я гей. Мне потребовалось много времени, чтобы принять то, кем я являюсь, и я надеюсь, что следующему поколению будет немного легче», – написал 33-летний англичанин.

Битти выступал в клубах США, Канады и Сингапура. Он завершил игровую карьеру после тяжелой травмы головы в 2015 году.

 
 
 
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Публикация от T H O M A S B E A T T I E (@iamthomasbeattie)

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