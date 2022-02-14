Пустовойтова о трансгендере в женском финале Токио-2020: «Это такой же игрок, как и все остальные»

Арбитр Анастасия Пустовойтова рассказала о работе на финале олимпийского женского турнира .

Женская сборная Канады 6 августа 2021 года в серии пенальти обыграла команду Швеции, а полузащитник Куинн стала первым трансгендером, завоевавшим олимпийскую медаль.

– Перед финалом Олимпиады у вас была специальная подготовка к Куинн (канадская футболистка, объявившая себя мужчиной – прим.)?

– Нет. Потому что это такой же игрок, как и все остальные. Если бы это был мужчина, совершивший «переход», возможно, подготовка поменялась бы.

Мужчина изначально быстрее, сильнее и резче женщины – в таком случае я бы, возможно, больше смещалась в зону, где находится атлет. Но в ситуации с Куинн так действовать не было надобности.

– Но приходят от футбольных властей или организаторов турниров советы: «Вот с такими атлетами внимательнее»?

– Нет. Как раз к этому относятся лояльно и дополнительно акцентов не расставляют.

– Условно, если в России будет играть транс-персона, это проблемой для вас не станет?

– Абсолютно нет. Я выхожу судить игру, где 11 футболистов играют против 11 футболистов. На этом все, – сказала Пустовойтова.