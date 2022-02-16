«Фиорентина» попробует найти Кокорину клуб в России до закрытия трансферного окна

«Фиорентина» хочет расстаться с форвардом .

Трансферное окно в России закрывается 22 февраля. И до этого времени у «Фиорентины» еще есть шанс найти 30-летнему футболисту новый клуб, передает Fiorentina.it со ссылкой на La Nazione. Итальянский клуб активизирует работу в этом направлении.

Вариант с Россией – лучший для «Фиорентины» в экономическом плане, но предложений пока нет. Если до закрытия трансферного окна ничего не произойдет, у итальянского клуба будет два варианта.

Первый – расторгнуть контракт, рассчитанный до 2024-го с зарплатой 1,7 млн евро в год. Второй – оставить Кокорина до летнего трансферного окна, такого расклада хотела бы избежать.

В текущем сезоне Кокорин поучаствовал в 5 матчах Серии А, не отметившись результативными действиями. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.