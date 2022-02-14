«Фиорентина» о травме Кокорина: «Вряд ли у него что-то серьезное»

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Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин пропустит матч 25-го тура чемпионата Италии против «Специи».

Ранее сообщалось, что 30-летний россиянин не включен в состав «фиалок» из-за недомогания.

«Вряд ли у него что-то серьезное. Но нужно подождать до завтрашнего дня, после игры со «Специей» будут проведены тесты», – сказал пресс-атташе клуба из Флоренции Лука Ди Франческо.

Кокорин не играет с 10 января. Тогда он вышел на замену в матче против «Торино» (0:4) на 73-й минуте.

«Фиорентина» сыграет со «Специей» сегодня. Начало матча – в 22:45 по московскому времени.

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