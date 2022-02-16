Хави Гарсия про ЛЕ: «Надеюсь, «Зенит» не поплатится за двухмесячную зимнюю паузу. С «Бетисом» шансы 50 на 50»

Бывший игрок и «Бетиса» прокомментировал предстоящую встречу команд в стыковых матчах .

– Как ты думаешь, кто пройдет в следующий раунд – «Зенит» или ? Какие у тебя прогнозы?

– Не буду болеть за кого-то конкретно. Единственное, я очень надеюсь, что «Зениту» не придется поплатиться за эту двухмесячную зимнюю паузу, когда у одних полным ходом идет сезон и соревновательная борьба, а у других отпуск, тренировки и товарищеские матчи. Из-за этого в физическом плане «Бетис» может быть лучше готов.

Помню, когда я играл за сине-бело-голубых, сразу после зимнего перерыва у нас был матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Бенфики». Первая игра была в Лиссабоне. И я никогда не забуду тех своих ощущений на поле, того чувства абсолютной беспомощности – я пытался угнаться за игроками «Бенфики», которые носились без остановки, но все без толку, я не успевал, не мог выдерживать их ритм.

Помню, что практически весь матч мы сидели на своей половине и не могли перейти центр поля, наши страдания длились почти все 90 минут, и в самой концовке мы все же пропустили. В ответной игре Халк сумел забить, но в итоге мы не прошли дальше.

Поэтому надеюсь, что в плане физики «Зенит» будет хорошо готов, что на сборах команда качественно работает и настраивается на эти игры.

Уверен, так и есть. Это будут равные поединки, шансы у обоих соперников 50 на 50, – сказал Гарсия.