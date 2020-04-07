Юсупов о лимите: «Отменять его нельзя, но РПЛ стала слабее. В «Зените» я играл во многом из-за него»

Полузащитник Артур Юсупов, ранее выступавший за «Зенит» и «Динамо», высказался о влиянии лимита на легионеров на карьеру.

– Когда ты играл в , многие говорили – из-за лимита. Что ответишь?

– При Боаше это было близко к правде – я действительно играл во многом из-за лимита: иначе там нереально было пробиться. Когда в команде Хави Гарсия, Витцель и , невозможно играть без лимита.

Тогда в ЛЧ у нас было 5 побед, только шестой матч проиграли. В итоге я сыграл около тридцати игр в первом сезоне – там и была, и Кубок.

А хейтерам я скажу вот что. Заметил закономерность: дилетанты к моей игре всегда относятся плохо, но почему-то тренеры всегда меня ставят и партнеры по команде обо мне хорошего мнения.

– Как думаешь, почему так?

– Потому что эти комментаторы мою игру не видят. Сейчас я забиваю пять голов, и не совсем футбольные люди обращают внимание только на них. Когда делаешь большой объем работы, отборы, подборы – этого не замечают.

У меня очень много предголевых пасов, но все видят только последнее. Поэтому для них сейчас у меня отличный сезон, я в порядке. Хотя, допустим, при Черчесове я был на пять голов сильнее, чем сейчас.

– Какое у тебя сейчас отношение к лимиту?

– Когда он был «7+4», русским трудно было играть, особенно молодым. Нужен какой-то баланс. Но отменять его нельзя.

– Мы сейчас видим, что в еврокубках у нас полный провал. Есть ли тут вина лимита?

– То, что чемпионат стал слабее – это 100%. Раньше он был гораздо сильнее, интенсивнее. Перестали приезжать сильные легионеры.

Понятное дело, что у «Зенита» было 5 побед благодаря хорошим иностранцам: , Витцелю, Кришито, Ломбертсу. Сейчас таких нет, – сказал Юсупов.